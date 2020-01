E' entrata nel vivo la sfida elettorale per le regionali. Si voterà il prossimo 26 gennaio, meno di venti giorni al verdetto e così si saprà chi guiderà la Regione Emilia-Romagna nei prossimi cinque anni. Sono sette i candidati in corsa per la presidenza: Domenico Battaglia per il movimento 3v-Vaccini vogliamo verità, Simone Benini per il Movimento Cinque Stelle, Laura Bergamini per il Partito Comunista, Marta Collot di Potere al Popolo e Stefano Lugli di Altra Emilia-Romagna. E poi Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, che da settimane si stanno combattendo senza esclusione di colpi. Da questa sera e fino al prossimo 24 gennaio 12 Tv Parma dedicherà sei trasmissioni speciali ai candidati alla presidenza dell'Emilia-Romagna. Stasera, in diretta alle 21, a «Parma Europa» arriverà Domenico Battaglia. Con il conduttore Pietro Adrasto Ferraguti ci saranno in studio il giornalista di 12 Tv Parma Giuseppe Milano e il giornalista della Gazzetta di Parma Gian Luca Zurlini. Saranno loro a porre domande al candidato della lista 3v-Vaccini vogliamo verità. Battaglia, ferrarese, è medico e chirurgo, specialista in Urologia e Andrologia. Da tempo è in prima linea contro l'obbligo vaccinale, ma nel suo programma ha fissato anche altri obiettivi su temi come ambiente, infrastrutture, alimentazione, agricoltura, famiglia e scuola. Dunque appuntamento questa sera in diretta alle 21 con la prima puntata di «Parma Europa» dedicata ai candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna.

12Tv Parma ore 21