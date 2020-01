Continua la corsa dei sette candidati alla presidenza dell'Emilia-Romagna. Il prossimo 26 gennaio l'attesissimo voto regionale con la sfida tra Domenico Battaglia di 3v-Vaccini vogliamo verità, Simone Benini del Movimento Cinque Stelle, Laura Bergamini del Partito Comunista, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni nello scontro tra centro-sinistra e centro-destra, e ancora Marta Collot di Potere al Popolo e Stefano Lugli di Altra Emilia-Romagna. Anche questa sera e fino al prossimo 24 gennaio 12 Tv Parma dedica trasmissioni speciali ai candidati alla presidenza dell'Emilia-Romagna. Martedì scorso era stato ospite di «Parma Europa» Domenico Battaglia, mentre stasera alle 21 toccherà a Laura Bergamini del Partito Comunista. In studio, con il conduttore della trasmissione Pietro Adrasto Ferraguti, ci saranno i giornalisti di 12 Tv Parma Giuseppe Milano e della Gazzetta di Parma Gian Luca Zurlini. Saranno loro a rivolgere domande alla candidata del Partito Comunista. La Bergamini, parmigiana, insegnante, in queasta campagna elettorale si batte «per un lavoro giusto, certo, con contratti e stipendi dignitosi, per una sanità pubblica e funzionante per tutti, per una scuola e una Università veramente formatrice oltrechè gratuita e per tutti e per un ambiente pulito ed una natura in reale simbiosi con la sicurezza e la salute dei cittadini». L'apuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma.

