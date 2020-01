Il Presidente Mattarella a Parma

Ampio risalto oggi su 12 Tv Parma alle manifestazioni legate al via delle celebrazioni per Parma 2020. Nel telegiornale delle 12,45 subito collegamento in diretta con il Teatro Regio pronto ad ospitare la cerimonia di apertura delle celebrazioni per Parma Capitale Italiana della Cultura. La cerimonia vedrà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sarà seguita integralmente dalla nostra emittente a partire dalle ore 15,45 con collegamenti non solo con il teatro cittadino ma anche da tutti gli altri luoghi che il Capo dello Stato visiterà nel suo pomeriggio parmigiano.

Ma non finisce qui. Dopo il tg delle 19,30, altra diretta per seguire l'attesa per la Turandot di Puccini che dalle 20,30 vedrà al Regio ancora Mattarella.

Sarà poi anche un Sant'Ilario da seguire tutto in diretta su 12 Tv Parma. La nostra emittente televisiva, dopo avere raccontata la domenica di avvio delle celebrazioni per Parma 2020, sarà nuovamente in collegamento con i luoghi più importanti di questa giornata di festa e, anche, di sport.

Si inizia alle 10,45 quando in diretta sarà trasmessa la cerimonia dei premi Sant'Ilario, quest'anno ospitati al Teatro Regio. Una diretta che proseguirà sino al Tg delle 12,45 con il consueto riepilogo delle notizie più importanti e, ovviamente, della cerimonia appena conclusa.

Al pomeriggio invece, dalle 15,15, via alla lunga maratona fra Palazzo Rangoni, sede della Prefettura, e Palazzo Pigorini per raccontare il taglio del nastro della mostra 'Parma è la Gazzetta', evento inserito nel programma delle celebrazioni per Parma 2020 e che racconta i quasi tre secoli di vita del quotidiano più antico d'Italia e di tutto il suo gruppo.

Ma la lunga giornata in diretta proseguirà poi la sera dallo stadio Tardini dove si giocherà la sfida fra Parma e Lecce. Alle 19,30 primi collegamenti in occasione del telegiornale e poi, in tarda serata, tradizionale appuntamento con Bordocampo.

12Tv Parma ore 15,45