Prima serata di 12 TV Parma dedicata alla grande musica . Ieri sera è andata in scena , al Teatro Regio, Turandot, l’opera di Giacomo Puccini con cui si è aperta la stagione lirica 2020. Per l’occasione questa sera alle 21,10 , sarà riproposta la trasmissione “Vi Racconto l’opera” a cura di Mauro Biondini. Turandot è l’ultimo capolavoro scritto dal compositore, che morirà senza poter concludere la sua ultima opera. Biondini ne ripercorrerà la genesi compositiva, intrecciandola con la vita di Puccini, un opera imponente e totale nella sua complessità dal grande contenuto scenico. Turandot andata in scena , con il finale di Franco Alfano, il 25 aprile dl 1926 al teatro La Scala di Milano è il testamento di Giacomo Puccini , un testamento che offre mille spunti di riflessione a critici e melomani. l’ultimo scritto dal compositore, che morirà senza poter concludere la sua ultima opera.

​​​​​​​La serata proseguirà alle 22,00 con "Carlo Bergonzi... tenore Verdiano del secolo.." documentario realizzato nel 2009 sempre da Mauro Biondini.Gli anni giovanili, il percorso di studi, le difficoltà iniziali ed infine la splendida carriera artistica in tutti i più prestigiosi teatri del mondo, sono raccontati in prima persona dal grande artista, arricchiti da stupende esecuzioni canore.Un ricordo indelebile per tutti gli amanti del " bel canto" e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo come artista e come uomo.

12 TV Parma ore 21,10