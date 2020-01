Proseguono questa sera su 12 Tv Parma gli speciali di «Parma Europa» dedicati alle prossime elezioni regionali. Dopo avere ospitato in studio i candidati alla presidenza Domenico Battaglia (Movimento 3v) e Laura Bergamini (Partito Comunista), questa sera sarà la volta di Simone Benini, in corsa per il Movimento 5 Stelle in vista del voto del 26 gennaio. Dopo una lunga discussione sul la possibilità di stabilire un’alleanza con il centro-sinistra, ma anche sul presentarsi o meno alla consultazione elettorale, culminata con il voto sulla piattafornma Rousseau, i 5 Stelle avevano infine sciolto ogni riserva sulla propria presenza alle regionali. E sempre attraverso il voto on-line gli attivisti certificati dell’Emilia Romagna avevano indicato Simone Benini come proprio candidato presidente. Benini, 49 anni, nato a Cesenatico, è attualmente Consigliere Comunale M5S a Forlì. Politicamente è legato a energie rinnovabili, politiche rifiuti zero, sostenibilità ambientale applicata in ogni campo. Per Benini prioritaria anche la difesa della sanità pubblica, l'agricoltura sostenibile e la difesa dei diritti dei lavoratori e dei piccoli e medi imprenditori e commercianti, fino alla fondamentale lotta alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose. Con il conduttore della trasmissione Pietro Adrasto Ferraguti, stasera ci saranno in studio anche i giornalisti di 12 Tv Parma Giuseppe Milano e della Gazzetta di Parma Gian Luca Zurlini. L'apuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma.

12Tv Parma ore 21,30