E' un giovedì speciale in casa Parma perchè al Tardini alle ore 21,15 c'è di scena la Coppa Italia. In casa crociata arriva la Roma e la formazione di Roberto D'Aversa si gioca la qualfiicazione ai quarti di finale del torneo tricolore. Una serata ghiacciata ma anche lunghissima che potrebbe prevedere supplementari e calci di rigore. 12 Tv Parma per seguire il match rivoluziona la sua programmazione. 'Calcio e Calcio' andrà così in onda alle ore 20,00 e, in diretta, con anche collegamenti dal Tardini, vi accompagnerà sino al fischio d'inizio del match. Al termine dell'incontro, in tarda serata, spazio a 'Bordocampo' con le interviste e le immagini raccolte da Alberto Rugolotto.

12 Tv Parma ore 20,00