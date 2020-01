Continua la corsa dei sette candidati alla presidenza dell'Emilia-Romagna. Il prossimo 26 gennaio l'attesissimo voto regionale con la sfida tra Domenico Battaglia di 3v-Vaccini vogliamo verità, Simone Benini del Movimento Cinque Stelle, Laura Bergamini del Partito Comunista, Stefano Bonaccini per il centro-sinistra, Lucia Borgonzoni per il centro-destra, Marta Collot di Potere al Popolo e Stefano Lugli di Altra Emilia-Romagna. E sarà proprio Lugli l'ospite di questa sera degli speciali di «Parma Europa» che 12 Tv Parma sta dedicando in questo mese di gennaio alle elezioni regionali. In studio, con il conduttore della trasmissione Pietro Adrasto Ferraguti, ci saranno i giornalisti di 12 Tv Parma Giuseppe Milano e della Gazzetta di Parma Gian Luca Zurlini. Saranno loro a rivolgere domande al candidato dell'Altra Emilia-Romagna. Stefano Lugli, 45 anni, è laureato in scienze politiche. Abita a Finale Emilia dove è consigliere comunale per una lista civica all’opposizione della Giunta leghista e lavora all’ufficio cultura del Comune di Concordia. E' segretario regionale di Rifondazione Comunista. Altra Emilia-Romagna «è uno schieramento che ha l’ambizione di essere la casa della sinistra in regione, di tutti coloro che si riconoscono nei valori della sinistra senza avere una tessera di partito in tasca. La proposta è quella di un'Emilia-Romagna regione sicura perchè giusta, pubblica e sostenibile, con particolare attenzione alle fasce sociali colpite dalla crisi e dalla precarietà». Nel programma di Lugli c'è anche la questione climatica, «perché sempre più la sostenibilità ambientale è una precondizione per garantire lo sviluppo economico e sociale delle comunità». L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma.

12Tv Parma ore 21