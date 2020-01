Bordo campo

Non è solo la prima giornata di campionato, non è solo il match con i campioni d'Italia, non è solo Juventus-Parma. La sfida di questa sera è «la partita».

Allo Juventus Stadium si gioca il match più atteso dai tifosi crociati ma i supporter hanno deciso di non esserci. Troppo cari i posti nel nuovissimo impianto bianconero, assurdo, dicono, chiedere 43 euro per seguire una partita. E così 12 Tv Parma, per essere al loro fianco in questa protesta, ha deciso di 'raccontare' la partita. Dalle 20.30 questa sera puntata esclusiva di Bordocampo 'speciale Juventus-Parma'.

In studio a raccontare i novanta minuti di Torino ci saranno con Giuseppe Milano Romeo Azzali e Stefano Frigeri oltre a Luca Ampollini che ci racconterà le fasi più importanti del match. In collegamento dallo Juventus Stadium ci sarà poi Marco Balestrazzi che al termine dell'incontro, in diretta, raccoglierà i commenti dei protagonisti del match, a partire dai tecnici D'Aversa e Sarri. Ma non finisce qui. Spazio poi ai tifosi dai covi di Parma dove si ritroveranno per ascoltare la partita con Alberto Rugolotto, inviato nella sede del Centro di Coordinamento dei Parma Club, e con Luca Ferrari ed Agata Magni in social room pronti a ricevere messaggi e whatsapp al 333-9200170.

Una lunga serata in diretta prima, durante e dopo 'La partita', Juventus-Parma. Il via alle 20,30 su 12 Tv Parma.

12Tv Parma ore 20,30