Parma E' la Gazzetta 285 - Cronaca, cultura,spettacoli,sport ;285 anni di. E' questo quanto in mostra a Palazzo Pigorini in strada della Repubblica. 12 Tv Parma, da questa sera alle ore 21,00, inizia un viaggio fra le pagine, gli articoli, le foto, i personaggi e gli oggetti esposti e che vi terrà compagnia per oltre due mesi proprio tutti i sabati sera.

Una serie di speciali che racconteranno cosa in questi tre secoli la Gazzetta ha raccontato di Parma nelle sue pagine di cronaca, di spettacolo, di cultura e di sport. Dallo storico primo numero del 19 aprile del 1735 alle ultime vittorie del Parma di D'Aversa passando per i grandi gialli della nostra storia, le grandi penne che hanno segnato la storia della letteratura parmigiana, ai grandi protagonisti del panorama musicale e e teatrale. Tutto quanto insomma il nostro territorio merita di ricordare e che ha contraddistinto un titolo, una prima pagina o un servizio su Radio e Tv Parma.

Nove speciali ricchi di interviste, immagini, oggetti (in mostra ce ne sono tantissimi dalla bicicletta con cui Adorni ha vinto il mondiale ai preziosi tipi di stampa di Bodoni), compresi anche i video dell'archivio storico di Radio Tv Parma, proprio quei filmati che attraverso il sistema Qrcode vi accompagnano sul vostro smartphone anche nella visita alla mostra 'Parma è la Gazzetta'.

Questa sera alle 21,00 nel primo appuntamento conoscerete meglio, se ancora non l'avete visitata, la mostra di palazzo Pigorini, il suo percorso e che cosa contiene. Uno speciale girato in occasione delle vernice di lunedì scorso con l'anteprima a Palazzo Rongoni, sede della Prefettura.

Perchè, come diceva Umberto Eco, «il giornalista è uno storico del presente», un 'presente' di 285 anni che i cronisti della Gazzetta di Parma hanno impresso per noi sulle pagine del nostro quotidiano. Ora tutto questo vive in mostra a Palazzo Pigorini e ogni sabato alle ore 21 su 12 Tv Parma.

12 Tv Parma ore 21,00