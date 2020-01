Bar Sport torna oggi su 12 Tv Parma, sempre alle 21, con una puntata ricchissima dopo la trasferta di Torino contro la Juventus. Nel salotto sportivo di Carlo Brugnoli e Ilaria Notari saranno ospiti l'ex gialloblù Marco Giandebiaggi, Rossano Rinaldi e i giornalisti Pietro Razzini e Valentina Cristiani. Ovviamente si parlerà della sfida con i bianconeri e dei risvolti collegati come, ad esempio, il debutto di Kulusevski in quello che l'anno prossimo sarà il suo stadio. E poi le interviste del post partita ad allenatori e giocatori, la scheda del migliore in campo e la presentazione del prossimo impegno dei crociati al Tardini contro l'Udinese. Come sempre spazio ai commenti dei tifosi che potranno inviare sms e messaggi whatsapp (anche audio) al 3339200170.

