E' entrata nel vivo la sfida elettorale per le regionali. Si voterà il prossimo 26 gennaio, pochi giorni al verdetto e così si saprà chi guiderà l'Emilia-Romagna nei prossimi cinque anni. Stasera alle 21, su 12 Tv Parma, nuova puntata speciale di «Parma Europa» dedicata al voto regionale. Dopo avere ospitato in studio i candidati alla presidenza Domenico Battaglia (Movimento 3v), Laura Bergamini (Partito Comunista), Simone Benini (Movimento 5 Stelle) e Stefano Lugli (L'Altra Emilia-Romagna), stasera sarà la volta di Marta Collot, in corsa con la lista Potere al Popolo. Nata a Treviso, residente a Bologna, con i suoi 26 anni è la più giovane candidata alla presidenza della Regione. La Collot è per lo stop a quel che definisce lo smantellamento della sanità pubblica. Poi la difesa del sistema scolastico e ancora politiche drastiche legate alla salvaguardia dell'ambiente, con l'apertura di moderni ed efficienti centri di raccolta per i rifiuti, e in più la riorganizzazione e la valorizzazione delle Guardie Ecologiche Volontarie. Infine il lavoro e le politiche sociali: la proposta è quella di un salario minimo di 9 euro l'ora, oltre all'istituzione di un sistema di welfare pubblico che miri alla rinazionalizzazione dei servizi. Con il conduttore della trasmissione Pietro Adrasto Ferraguti, ci saranno in studio anche i giornalisti di 12 Tv Parma Giuseppe Milano e della Gazzetta di Parma Gian Luca Zurlini. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma.