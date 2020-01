Il dopo Juventus-Parma , le attese per Udinese-Parma ma soprattutto il mercato. Sono questi gli argomenti della puntata di questa sera di Calcio e Calcio che torna su 12 Tv Parma alle ore 21. In studio ospite d'onore della serata Marco Osio che sarà al fianco di Luca Ampollini e del pittore-tifoso Daniele Bisagni. Con Giuseppe Milano e Francesca Mercardanti non mancheranno poi in social-room Luca Ferrari e Agata Magni con ospite Paola Bertolini. Per intervenire in diretta sms e whatsapp 333-9200170.

