La Gazzetta, i suoi lettori, la sua storia

Prosegue con successo la mostra 'Parma è la Gazzetta' a Palazzo Pigorini. Tanti parmigiani hanno deciso di visitare lo spazio espositivo di strada Repubblica, una visita non solo ad una mostra ma quasi ad una compagna di vita, una 'quotidiana' compagna come è la copia mattutin della Gazzetta di Parma. La storia del giornale si unisce così alle storie dei suoi lettori. Un incrocio affascianante che Francesca Strozzi racconta in uno speciale grazie alle voci dei visitatori, molti anche abbonati nel giornale. Quali emozioni o ricordi sono legati ai pezzi di storia raccolti nelle sale di Palazzo Pigorini, quali le pagine più sentite, quali le storie che più hanno appasionato. Il racconto insomma della mostra sulla Gazzetta direttamente dai lettori della Gazzetta. Il secondo appuntamento con gli speciale su 'Parma è la Gazzetta' è così questa sera alle ore 21,00 su 12 Tv Parma.

