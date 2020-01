Questa sera alle 21 ultimo speciale di «Parma Europa» su 12 Tv Parma dedicato alle prossime elezioni regionali. Dopo avere ospitato in studio i candidati alla presidenza Domenico Battaglia (Movimento 3v), Laura Bergamini (Partito Comunista), Simone Benini del Movimento 5 Stelle, Laura Bergamini del Partito Comunista, Stefano Lugli di Altra Emilia-Romagna e Marta Collot di Potere al Popolo, ora è la volta dei due principali sfidanti e cioè Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni. Bonaccini, a capo di un'ampia coalizione di centro-sinistra, sarà intervistato dal conduttore della trasmissione Pietro Adrasto Ferraguti e dai giornalisti di 12 Tv Parma Giuseppe Milano e della Gazzetta di Parma Gian Luca Zurlini. Nella seconda parte della trasmissione ci sarà invece un colloquio con Lucia Borgonzoni, leghista e candidata della coalizione del centro-destra. Terminati gli speciali di «Parma Europa», l'appuntamento con le regionali su 12 Tv Parma tornerà domenica a partire dalle 22,45: è preivts una lunga maratona elettorale nella quale verrà seguito l'esito del voto con collegamenti in diretta dalla sede della Regione a Bologna e dai Comitati elettorali dei candidati in corsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 12 tv parma