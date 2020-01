Sarà ovviamente dedicata alle elezioni regionali la puntata di questa sera di «Parma Europa», in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Dopo i numerosi speciali con ospiti tutti i candidati alla presidenza della Regione, andati in onda fin dall'inizio di gennaio, stasera sarà il momento dell'analisi del voto di domenica, che era attesissimo non solo in ambito regionale ma anche se non soprattutto a livello nazionale. In studio, con Pietro Adrasto Ferraguti, si alterneranno così alcuni degli esponenti che si sono candidati alla consultazione regionale, a cominciare da chi è riuscito a centrare l'obiettivo dell'elezione in Assemblea legislativa. Poi i commenti con analisti politici e rappresentanti di partiti e movimenti che hanno a lungo animato, nelle ultime settimane, una campagna elettorale intensa come non mai. L'appuntamento con «Parma Europa» è dunque per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma.

