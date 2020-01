Mancano ormai poche ore alla fine del mercato e giovedì sera alle 21,00 a 'Calcio e calcio' sarà il momento di fare o quasi un bilancio. Il Parma resta attivissimo con tante trattative in corso ne parleranno in studio, con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti, Luca Ampollini, Sandro Piovani della Gazzetta di Parma e il supertifoso Matteo Caselli. In più ci sarà questa volta una scatenata social-room perchè al fianco di Luca Ferrari e Agata Magni ci saranno gli scatenati amici di 'Io parlo parmigiano'.

Per intervenire in diretta sms-whatsapp 333-9200170.