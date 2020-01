La Gazzetta, i suoi lettori, la sua storia

E' il 19 aprile del 1735. I parmigiani sfogliano il loro giornale, la loro Gazzetta, e in apertura, nella prima colonna, sotto la testata, non leggono dell'allora piazza Grande o del Duomo bensì di Salè. La prima notizia del primo numero che si conosce della nostra Gazzetta arriva incredibile a dirsi dal Marocco, dal porto di Rabat, con tanto di salgariani corsari e commerci interrotti per la guerra. E poi Pietroburgo, Stoccolma, Copenaghen, Parigi, Colonia e solo in quarta pagina, ultima notizia, ecco Parma. Mezza colonna su quel 19 aprile per dire che la città accoglie il signor duca di Montemar con il popolo che tributa i giusti onori ai suoi, testuali parole, «inceffanti feliciffimi fucceffi». Perché la esse per ora in tipografia è solo maiuscola. E' questo il fascino della Gazzetta di Parma dei secoli andati. Quel 'foglio' che faceva piombare l'Europa e il mondo nei caffè parmigiani ma che, ugualmente, arrivava in tutto il mondo per rendere onore al Ducato. Un giornale insomma capace di fare storia e che sarà raccontato questa sera nella terza puntata degli speciali dedicati alla mostra 'Parma è la Gazzetta' in corso a Palazzo Pigorini.Grazie agli storici Simone Verde, Marzio Dall'Acqua e Francesca Sandrini, con il contributo del giornalista Francesco Bandini, scopriremo cosa e come la Gazzetta di Parma ha raccontato la città dalla sua nascita, 1735 ,sino alla Seconda Guerra Mondiale. Scopriremo come già nel '700 la copia del giornale locale fosse contesa nei luoghi dove si consumavano cioccolate e bevande energetiche o come Napoleone, arrivato in Italia, cambiò il suo nome trasformandolo in 'Giornale del Taro' o infine come la morte di Maria Luigia fu narrata sulle colonne del quotidiano listato a lutto.Interviste, affascinanti immagini della Parma di un tempo e poi le tante pagine della Gazzetta di Parma. Appuntamento quindi questa sera su 12 Tv Parma alle ore 21 con 'Il Ducato, il Regno e la Repubblica. La storia di Parma nelle pagine della Gazzetta', speciale a cura di Giuseppe Milano e Fabrizio Bertolotti, terzo appuntamento dedicato alla mostra 'Parma è la Gazzetta'.

