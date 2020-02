Sfida fra rezdòre per le chiacchiere più golose

Tornano in cucina le telecamere di 12 Tv Parma per il nuovo talent cooking ideato e diretto da Nello Fochetti.

«Rezdòre» - questo il titolo della nuova trasmissione che andrà in onda - da oggi - ogni domenica alle 21. La sfida coinvolge sei cuoche di Parma e provincia su un dolce tipico del periodo di carnevale: le chiacchiere. Friabili, croccanti, spesse o sottilissime, Marina, Raffaella, Barbara, Egizia, Emanuela e Ilaria saranno chiamate a preparare la ricetta di famiglia «sotto i riflettori» per servire alla fine un bel piatto di dolci alla giuria composta da Valentina Vincetti, semifinalista dell’edizione 2019 de «il Cuoco Perfetto», e Paola Poletti, vincitrice dell’ultima edizione della «gara delle chiacchiere», goloso contest della Gazzetta di Parma.

Ma le chiacchiere non saranno solo il dolce su cui sfidarsi: durante la puntata, le rezdòre in gara saranno infatti affiancate da Valentina, «Rezdòra 2.0» della trasmissione, che darà loro qualche consiglio su come utilizzare al meglio le attrezzature a disposizione e spiegherà ai telespettatori qualche «trucchetto» da usare in cucina.

Ogni puntata vedrà in campo due concorrenti e ognuna potrà portare con sé una «rezdòrina» a supporto; cotte le chiacchiere, si passerà all’assaggio e le giurate assegneranno un punteggio che verrà composto dalla valutazione di materia prima, gusto, impasto, presentazione e cottura. Ad essere svelato sarà però solo il valore raggiunto con i voti dati da Valentina mentre il giudizio di Paola, che potrà quindi ribaltare il risultato, sarà reso noto solo domenica 16 febbraio al termine delle tre sfide in programma.