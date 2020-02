Questa sera torna Check Up la trasmissione di 12 Tv Parma dedicata alla salute. Nella prima puntata del 2020 si parlerà di sordità, dalla diagnosi alla compensazione grazie ad un apparecchio acustico. L’udito, infatti è uno dei sensi più importanti per la vita di relazione e un suo malfunzionamento porta con sé problemi ben superiori al semplice fatto di non sentire bene i suoni. Ospiti di Ilaria Notari saranno Teore Ferri otorinolarigoiatra per 17 anni direttore del reparto di Otorinolaringoiatria e Otoneurochirugia dell’Ospedale Maggiore, Isabella Solari audioprotesista e la psicologa e logopedista Silvia Miniati. <<Quando un soggetto si accorge di avere una diminuzione dell’udito, definita ipoacusia, deve rivolgersi ad uno specialista otorinolaringoiatra per diagnosticare la causa- spiega il professor Ferri- A volte è sufficiente la visita per risolvere il problema, come ad esempio per la rimozione di un tappo di cerume, spesso bisogna approfondire dopo la visita, con esami strumentali quali l’esame audiometrico, impedenziometrico, l’audiometria vocale o esami radiologigi come TAC o Risonanza Magetica, se necessari. E’ molto importante infatti la diagnosi del tipo di ipoacusia in funzione del trattamento che potrà essere soltanto medico, chirurgico o audioprotesico fino all’impianto cocleare. Come sempre la diagnosi precoce consente un trattamento altrettanto precoce e quindi una risoluzione del problema con maggiore probabilità. Al giorno d’oggi si possono curare praticamente tutte le ipoacusie, comprese quelle percettive, dovute ad un danno cocleare, mediante una buona protesizzazione.Si possono protesizzare non soltanto gli adulti e gli anziani, ma anche e specialmente i bambini con ipoacusie importanti. In questi casi deve essere il più precoce possibile onde consentire un buon apprendimento del linguaggio. In tutti i casi- conclude l’ex primario- se la sordità è profonda per cui anche la protesizzazione non è efficace, c’è la possibilità di restituire l’udito mediante l’impianto cocleare>>. Il pubblico potrà porre domande ai medici in studio chiamando lo 0521/464227 oppure scrivendo messaggi o whatsapp al 333/9200170.

12 Tv Parma ore 21,00