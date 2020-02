Torna questa sera alle 21,00 Calcio e Calcio con l'attesa per la sfida con la Lazio, la situazione degli infortunati e la vicenda Gervihno. In studio con Francesca Mercadanti e Giuseppe Milano ne parleranno Luca Ampollini, Antonio Cervi e Ivo Dallabona. In social room come sempre Luca Ferrari e Agata Magni con Pietro Razzini, responsabile della pagina facebook Piutre Fantacalcio. Per intervenire in diretta sms-whatsapp al 333-9200170

12Tv Parma ore 21,00