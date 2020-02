Tanti i temi del dibattito domani sera a Bar Sport, il tradizionale talk show del lunedì su 12 Tv Parma condotto da Carlo Brugnoli e Ilaria Notari in onda a partire dalle 21. Ospiti in studio, Gian Luigi De' Angelis, Direttore del dipartimento Materno-infantile e della struttura complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e grande tifoso laziale, Stefano Frigeri, il giornalista Mario Robusti e un giovane appassionato tifoso del Parma, Mirko Ceresini. Come al solito, filo diretto con i tifosi che potranno inviare sms e messaggi whatsapp (anche audio) al 3339200170.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Bar Sport