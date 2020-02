Come cambierà Parma nei prossimi dieci anni: è questo il titolo della puntata di questa sera di «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Tra gli ospiti in studio ci sarà il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. La sua ultima partecipazione a «Parma Europa» risale allo scorso primo ottobre: molti dunque gli argomenti che saranno sottoposti al primo cittadino, a cominciare proprio dal futuro della città e dalle prospettive di sviluppo da qui al 2030, evocate dallo stesso Pizzarotti nel tradizionale discorso di Sant'Ilario e che poggiano su tre linee-guida: cultura, qualità della vita e difesa dell'ambiente, identità europea. Parma è ormai immersa negli appuntamenti di città Capitale italiana della Cultura e nella prima parte della trasmissione ci sarà in studio anche l'Assessore Michele Guerra: verrà fatto il punto su queste prime settimane di eventi e sui programmi dei prossimi mesi, ma anche sul quel valore aggiunto che la città si aspetta negli anni a venire, una volta che a dicembre 2020 saranno concluse tutte le iniziative. E qui esce forte il tema dell'attrattività di Parma, ovviamente in termini turistici ma anche di crescita complessiva. A Sant'Ilario Pizzarotti ha poi parlato diffusamente della questione ambientale, dal record nella raccolta differenziata al saldo zero nel consumo di suolo, evocando esplicitamente una rivoluzione verde. Resta però la questione delle urgenze infrastrutturali del territorio, e senza dimenticare temi come mobilità e trasporto pubblico, sicurezza, commercio, manutenzioni e lotta al degrado. In questa parte di trasmissione sarà in studio anche il capogruppo di Effetto Parma in Consiglio Comunale Cristian Salzano. Infine la politica, con gli scenari legati al dopo elezioni regionali ma anche al futuro di Pizzarotti, sia rispetto agli scenari nazionali che a quelli legati alla scadenza del suo mandato, nel 2022. Per porre domande al sindaco e agli altri ospiti saranno in studio anche il vicedirettore della «Gazzetta di Parma» Stefano Pileri e il sociologo Giorgo Triani. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21 in diretta su 12 Tv Parma.

12Tv Parma ore 21