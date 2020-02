Andrà in onda questa sera, alle 21 su 12 Tv Parma, la seconda puntata della nuova edizione di Check Up, la trasmissione dedicata alla salute. Nel programma si parlerà di traumi sportivi alla spalla rimediati in ambiti agonistici o amatoriali ma anche del dolore a questa articolazione molto sollecitata, in senso più generale. Ospiti della giornalista Ilaria Notari saranno gli ortopedici della Clinica Città di Parma Carlo Felice De Biase e Giovanni Ziveri con la fisioterapista Maria Federica Bruni. Insieme a loro ci sarà Rocco Ferrari medico delle Zebre Rugby.

"La spalla è formata da un insieme di articolazioni che insieme consentono al braccio di potersi muovere nello spazio in tutte le direzioni - spiega De Biase - E’ frequentemente interessata da traumi che possono avvenire durante le attività sportive, lavorative e domestiche. Le diverse patologie traumatiche colpiscono tutte le età con quadri clinici diversi e richiedono dei trattamenti differenti in base al tipo di paziente. E’ molto importante - prosegue il chirugo della spalla - effettuare, soprattutto nelle patologie traumatiche fratturate una diagnosi precoce ed accurata sia con indagini di primo livello, come esami radiografici ed ecografici, sia con esami di secondo livello come tac e risonanza magnetica". Come sempre, gli specialisti in studio saranno a disposizione per rispondere a domande del pubblico a casa.

Per intervenire in diretta chiamare lo 0521/464227 o scrivere un messaggio o whatsapp al 333/9200170.

12 Tv Parma ore 21,00