E' stata la settimana delle polemiche dopo Parma-Lazio ma la settimana rischia di essere ancora più incandescente in queste giornate finale. Prima di tutto perchè c'è la sfida con il Sassuolo al Mapei Stadium poi perchè nelle voci di mercato è prepotentemente entrato anche Roberto D'Aversa. Per parlarne scrivete in diretta questa sera via sms e whatsapp al 333-9200170. I vostri input saranno importantissimi per gli ospiti di 'Calcio e calcio', la trasmissione dedicata al calcio del giovedì di 12 Tv Parma in onda alle orre 21. In studio con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti ci saranno Luca Ampollini, Carlo Chiesa e Hicham Mifta ma anche Luca Ferrari, Agata Magni, Paola Bertolini ed il comico Willer Collura

12Tv Parma ore 21,00