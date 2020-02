I Tesori di Parma raccontati

Sono ripresi anche quest’anno in Pilotta gli incontri del ciclo “LE CAPITALI DELL’ARTE. I tesori di Parma raccontati” dedicato ad alcuni capolavori che fanno parte del patrimonio artistico culturale di Parma. Il ciclo è composto da 4 conferenze aperte al pubblico, presentate da quattro critici d’arte e storici d’eccellenza. Durante la serata, il relatore coinvolto racconta l’opera d’arte, svelandone aneddoti e curiosità, intrecciando la storia del capolavoro con le vicende della città, ricostruendo una trama narrativa che attraversa le epoche storiche. Il programma è curato da Marco Carminati, Direttore della Domenica de Il Sole24Ore. Questa sera alle 21,00 12Tv Parma propone il primo appuntamento del ciclo dal titolo “Amatissima sovrana: Maria Luigia d’Asburgo di Antonio Canova” a cura del professore di Storia dell'Arte Valerio Terraroli. Seguiranno altre conferenze: in marzo “Parma e dintorni, il castello di Torrechiara”; in aprile “Palladio nel Teatro Farnese”. Chiuderà la rassegna in maggio “Le cattedrali dei libri: la Biblioteca Palatina di Parma."

12Tv Parma ore 21,00