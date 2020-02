«La ripresa morale e civile deve coincidere anche quella economica di cui c'è bisogno». Lo diceva Carlo Azeglio Ciampi. Una fotografia del passato e, forse impietosa, del presente di crisi italiana, ma che forse ci spiega tanto del nostro passato, anche di quello di Parma. Per parlare della storia della nostra città, si deve parlare del suo percorso civile, morale, sociale ma anche economico. La città e il suo territorio devono tanto al suo tessuto economico, alle sue aziende, ai suoi lavoratori, alle idee geniali che hanno permesso ad une realtà di vocazione agricola di diventare una delle grandi locomotive del paese, conosciuta in tutto il mondo. E allora anche 'Parma è la Gazzetta', la mostra di palazzo Pigorini non può non ricordare questo, riproporre le tante pagine di economia del quotidiano ed i personaggi che hanno fatto grande il mondo imprenditoriale.

Da dove iniziare allora per questo racconto? Dal primo settembre 1942, quando al Parco Ducale va in scena la prima mostra delle conserve alimentari. Passaggio epocale per tutti noi. Da qui partirà anche lo speciale che questa sera su 12 Tv Parma, a partire dalle ore 21, racconterà questo ambito così speciale ma, come detto, così importante.

La storia economica di Parma è una storia da scoprire e riscoprire e questa sera, nel quinto speciale dedicato alla mostra in corso a Palazzo Pigorini, proveranno a raccontarla Giuseppe Milano con gli esperti delle pagine economiche della Gazzetta di Parma Patrizia Ginepri ed Aldo Tagliaferro assieme all'editorialista Domenico Cacopardo. Appuntamento quindi alle ore 21,00 su 12 Tv Parma con 'L'economia di Parma ed il suo racconto sulle pagine della Gazzetta', speciale realizzato con il contributo di Fabrizio Bertolotti.

12 Tv Parma ore 21,00