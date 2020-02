Bar Sport, lunedì ore 21

Una vittoria che vale il quinto posto in classifica e, chissà, ambizioni europee. Sarà questo il piatto forte della puntata di domani (ore 21 su 12 Tv Parma) di Bar Sport, il talk show condotto da Carlo Brugnoli e Ilaria Notari. In scaletta, le voci dei tifosi raccolte da Chiara De Carli e le prospettive che si aprono a questo punto della stagione con la salvezza praticamente acquisita. Ospiti in studio, Antonio Parrotto (giornalista di Sassuolo news), Andrea Belletti (di Stadiotardini.it) e le giornaliste Francesca Devincenzi e Valentina Cristiani. Come sempre, spazio a sms e messaggi whatsapp (anche audio) al 3339200170.