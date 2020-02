ParmaEuropa

Giovedì scorso l'annuncio del rieletto presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: «Squadra che vince non si cambia, ma io ho deciso di cambiarla quasi tutta, con otto Assessori nuovi su dieci, perché abbiamo bisogno di proseguire sulla strada dell'innovazione e del cambiamento». Dopo il voto alle elezioni regionali il Bonaccini bis è dunque definito e come ha detto il Governatore avrà uno «spirito sacchiano, perchè giocheremo all'attacco e in pressing». In campo ci sarà anche Barbara Lori, che rappresenterà città e provincia con diverse deleghe tra cui una creata ad hoc, e cioè quella che riguarda la montagna. A proposito di questo, e dei tanti impegni presi da Bonaccini in campagna elettorale, il leader della Lega Matteo Salvini era stato chiaro. In una lettera inviata alla Gazzetta di Parma aveva scritto: «Bonaccini lo aspettiamo al varco: investimenti in montagna, asili nido gratis, trasporto pubblico a costo zero per gli studenti, riapertura dei punti nascita come quello di Borgotaro, fermata dell’Alta Velocità alle Fiere, Ti-Bre e tutte le opere che il territorio attende da decenni». Da Bonaccini risposta immediata: «Ho già indicato concretamente i primi provvedimenti e i relativi tempi per dare attuazione agli obiettivi del nostro programma». Saranno questi i temi in discussione stasera a «Parma Europa», il talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti. In studio il vicesindaco di Parma Marco Bosi, il consigliere regionale della Lega Fabio Rainieri, il vicesegretario provinciale del Pd Beppe Negri e Francesca Gambarini, esponente del movimento «Cambiamo!». In collegamento ci sarà anche il giornalista della Gazzetta di Parma Pierluigi Dallapina. Appuntamento alle 21 su 12 Tv Parma.

