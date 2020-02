Ritorna questa sera alle 21,00 'Calcio e Calcio'. Su 12 Tv Parma il punto in casa crociata dopo la vittoria con il Sassuolo in vista del match di Torino contro i granata. Ne parleranno in studio con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti Luca Ampollini, Carmine Franzese e Marcello Tosi. In social room con Luca Ferrari e Agata Magni ritorna Paola Bertolini con tanti altri ospiti a sorpresa. per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

