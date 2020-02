Nell'ambito dei programmi dedicati alla cultura ed all'arte che saranno proposti da 12Tv Parma ogni venerdì, questa sera alle 21,00 sarà trasmesso «Casa Barilli", documentario realizzato nel 1997 in occasione della mostra «Casa Barilli, una famiglia di artisti tra Ottocento e Novecento» che racconta come in un romanzo - il testo è di Davide Barilli - la storia di questa dinastia di artisti per una comprensione ampia di un mondo famigliare che si è aperto alla città ed alla città ha lasciato ampia testimonianza d’arte.Il documentario sarà preceduto da una intervista di Filiberto Molossi al regista Francesco Barilli.

12Tv Parma ore 21,00

