Se siete appassionati della grande musica lirica chiudete gli occhi e scegliete il vostro o la vostra cantante preferita. Tanto al Teatro Regio, a Parma, sarà sicuramente passato o passata. Avrà lasciato il segno e magari, di esempi clamorosi ce ne sono stati, avrà anche subito qualche fischio da chi lassù, in loggione, non perdona nulla a chi sale sul palco del nostro teatro.

Lassù in loggione, fiumi di inchiostro hanno raccontato sulla Gazzetta di Parma in rubriche ad hoc ma anche negli inserti degli spettacoli e, spesso, piombando in prima pagina cosa bolliva nella parte più alta del teatro, a pochi metri dal tetto. Perché Parma ha sempre fame e sete di grande musica. Parma è città della musica con i suoi grandi interpreti, i suoi grandi compositori, i suoi appassionati. Insomma «le storie della musica, scrive Gian Paolo Minardi nel catalogo della mostra 'Parma è la Gazzetta', hanno sempre trovato un posto non occasionale nel nostro giornale», e quindi nel cuore dei parmigiani. Maria Luigia lo sapeva e coltivò questo amore con un grande teatro e l'orchestra Ducale e poi c'è da sempre l'impegno corale della città nella promozione dell'attività del Conservatorio. In più Ildebrando Pizzetti, Nicolò Paganini, Arturo Toscanini e lui, Giuseppe Verdi ed il suo Festival. Saranno questi i temi della puntata di questa sera degli speciali dedicati alla mostra di Palazzo Pigorini 'Parma è la Gazzetta'. Uno speciale che concentrerà l'attenzione sulla grande musica, di tutti i tipi, partendo dalla lirica, dal festival Verdi per poi però puntare l'attenzione sulla musica che tutti chiamano leggera ma che leggera non è mai. Perché Parma ha ospitato grandi interpreti del jazz, del rock e della grande stagione dei cantautori italiani. Una storia, cento storie di musica che ci racconteranno gli esperti della Gazzetta di Parma Mara Pedrabissi e Francesco Monaco. Appuntamento questa sera alle 21,00 su 12 Tv Parma con lo speciale 'Parma, la Gazzetta e la sua musica', sesto approfondimento dedicato alla mostra di Palazzo Pigorini 'Parma è la Gazzetta'.

12 Tv Parma ore 21,00