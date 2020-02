Parma Europa, questa sera alle 21 speciale coronavirus - SEGUI LA DIRETTA

Parma Europa diretta sul sito

Alle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus adottate in città e provincia sarà dedicata un'edizione straordinaria di “Parma Europa”, in onda in diretta questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. In studio con Pietro Adrasto Ferraguti ci sarà anche Giuseppe Milano, e con loro i vertici delle Aziende sanitarie locali a cominciare da Elena Saccenti, direttore Generale dell'Azienda Usl. E poi medici, professionisti ed esperti, rappresentanti istituzionali con anche il sindaco Federico Pizzarotti, che potranno fornire tutte le informazioni più utili in una fase di massima attenzione ma nella quale, a tutt'oggi, non si registrano nel parmense casi di positività al virus. I telespettatori potranno interagire con la trasmissione attraverso sms e whatsapp al numero 333-9200170. Previsti anche servizi, interviste e collegamenti esterni a cura della redazione di 12 Tv Parma.