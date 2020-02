Perché ci spaventa di più il nuovo virus rispetto a quello dell’influenza stagionale che ogni anno nel mondo causa la morte di circa 650 mila persone? Ecco tutto quello che sappiamo ma anche quello che dobbiamo sapere, sulla malattia Covid 19, spiegata con chiarezza e senza allarmismi, nel talk show di medicina di 12 Tv Parma. Sarà infatti dedicata al nuovo Coronavirus, l’epidemia che dalla Cina spaventa la sanità mondiale, la puntata di Check Up in onda questa sera alle 21. Ospiti della giornalista Ilaria Notari medici e specialisti di Ausl e Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma che faranno chiarezza sul nuovo ceppo di Coronavirus, nuovo perché non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato Sars-CoV-2, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, nel dicembre scorso. I Coronavirus, così chiamati per la caratteristica forma a coroncina, sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la Mers, sindrome respiratoria mediorientale e la Sars, sindrome respiratoria acuta grave. La situazione di allerta generalizzata è dettata dal fatto che secondo i primi dati Oms, sembra che il nuovo coronavirus abbia un tasso di mortalità inferiore rispetto agli altri, Sars in primis, ma una maggior contagiosità. Questa sera, nel corso del programma, si farà il punto sulla condizione di salute dei contagiati ricoverati al Maggiore e gli specialisti approfondiranno il tema rispondendo a comuni domande quali come si trasmette il Coronavirus, come si diffonde, quanto è pericoloso, chi può contrarre l’infezione e se la possiamo contrarre dagli animali domestici. Ed infine spiegheranno perchè preoccupa tanto rispetto ad una normale influenza. Il pubblico come sempre potrà intervenire da casa per porre domande agli ospiti in studio e fugare ogni dubbio relativamente al Coronavirus chiamando lo 0521/464227 o scrivendo un messaggio o un whatsapp al 333/9200170.

12Tv Parma ore 21,00