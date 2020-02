Dopo lo stop forzato con il Torino si torna in campo al Tardini domenica con la Spal. Partita senza pubblico quindi molto particolare e che sarà analizzata questa sera in una nuova puntata di 'Calcio e calcio' in onda alle ore 21,00 su 12 Tv Parma. In studio con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti ci saranno Luca Ampollini e Stefano Frigeri. In social-root spazio invece a Luca Ferrari e Paola Bertolini. Per intervenire in diretta sms e whatsApp al 333-9200170

