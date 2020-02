C'è chi dice il mondo piccolo di Guareschi, chi l'ingegno bizzarro di Bruno Barilli, altri Ubaldo Bertoli, Pietrino Bianchi e ovviamente Attilio Bertolucci. Sono solo i primi nomi, gettati così alla rinfusa. Un elenco improvvisato pensando a due parole: cultura e cinema. Il Novecento e il Duemila sono stati ricchi per Parma ed in nomi non mancano. Decenni ricchissimi di spunti, di stimoli creativi e la Gazzetta di Parma ne è stato strumento di diffusione ma anche motore propulsivo con le sue pagine e i suoi inserti. Si parlerà di questo, partendo come sempre dalle immagini, dalle pagine e dagli articoli in mostra a Palazzo Pigorini per 'Parma è la Gazzetta' nel settimo speciale dedicato all'esposizione in onda questa sera alle ore 21,00 su 12 Tv Parma.

Sarà uno speciale arricchito dalle grandi penne che hanno fatto la letturatura di Parma e d'Italia. E quando poi si dice cultura 'alla parmigiana' e solo si sussurra il cognome Bertolucci ecco subito entrare prepotentemente la sua declinazione cinemetografica. Ed anche di questo si parlerà ampiamente questa sera.

In mezzo il ruolo fondamentale della Gazzetta di Parma. Quotidiano capace di accogliere, promuovere e cullare le più grandi espressioni della cultura locale, nazionale e mondiale. Insomma la Gazzetta non solo ha raccontato ma ha fatto cultura.

Lo speciale di questa sera sarà quindi un viaggio affascinante che i curatori, Giuseppe Milano e Fabrizio Bertolotti, hanno realizzato grazie al contributo di Davide Barilli e Filiberto Molossi e grazie a video inediti e tanti brani di film con luoghi e volti della Parma di una volta.

Appuntamento quindi questa sera alle ore 21,00 su 12 Tv Parma con 'Cultura e cinema, i tesori della Gazzetta', settimo speciale dedicato alla mostra 'Parma è la Gazzetta'.

12 Tv Parma ore 21,00