Sarà ancora dedicata all'emergenza Coronavirus la puntata di questa sera di Parma Europa su 12 Tv Parma. Nella trasmissione condotta da Pietro Adrasto Ferraguti, come sempre in diretta alle 21, si alterneranno vari ospiti per affrontare innanzitutto le questioni legate all'andamento dei contagi e all'evoluzione del quadro epidemiologico nel parmense e in Emilia-Romagna. E poi gli effetti relativi al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato al fine di contenere la diffusione del virus: dalla chiusura di asili e scuole, che è noto è stata confermata anche per questa settimana, alle disposizioni che sospendono le reazioni di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolto in luoghi chiusi ma aperti al pubblico. E poi bar, pub e ristoranti, con gli accessi limitati ai soli posti a sedere, con gli avventori che devono rimanere a metro di distanza. Occorre invece essere frequentati musei e biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali. Ma anche qui solo con accesso contingentato. Per i luoghi di culto, la riapertura è condizionata al consumo di misure tali da evitare assembramenti e garantire la possibilità di rispettare, anche in questo caso, la distanza di almeno un metro. Queste misure, oltre a limitare fortemente le normali attività quotidiane, stanno già provocando effetti negativi su vari confronti economici e commerciali. Le prenotazioni alberghiere, per esempio, registrano tra città e provincia un vero e proprio crollo, che sfiora il 90% delle disdette. Stasera a Parma Europa il rapporto sui contagi da Coronavirus con nello studio Carlo Ferrari, Direttore della Struttura di Malattie Infettive ed Epatologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno forniti da Giuseppe Milano: sarà possibile interagire con la trasmissione via sms e WhatsApp al numero 333-9200170. Ma in studio ci sarà anche il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il presidente della Provincia di Parma Diego Rossi, l'Assessore ai servizi educativi del Comune di Parma Ines Seletti, il direttore di Ascom Parma Claudio Franchini e il presidente di Federalberghi Parma Emio Incerti. Inoltre servizi e interviste a cura di Alberto Rugolotto. L'appuntamento con Parma Europa è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma.

