Non solo coronavirus. Dopo una puntata, quella scorsa, dedicata all’epidemia in atto, questa sera alle 21 la trasmissione di medicina Check Up, su 12 Tv Parma, torna ad occuparsi più in generale della salute dei cittadini con un approfondimento sul mal di stomaco, dai sintomi lievi al tumore gastrico. Saranno tuttavia utili al pubblico informazioni che i medici daranno sui possibili sintomi del coronavirus a livello gastrico e intestinale e sulle precauzioni che possono prendere i pazienti oncologici che sono più esposti al rischio di infezione. Ospti in studio saranno Alessandro Gnocchi gastroenterologo e il chirurgo Stefano Cecchini della Casa di Cura Città di Parma con Francesca Pucci oncologa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. << Il 'mal di stomaco' puo' essere valutato in modo differente dal punto di vista del paziente e da quello del medico- spiega il dottor Gnocchi- Il paziente lo inquadra essenzialmente come dolore di varia intensità localizzato nella zona alta dell'addome, anatomicamente definita come epigastrio, e tende a definirlo come problema di gastrite. In realtà in questa sede possono essere coinvolti piu' organi come stomaco, intestino, fegato e pancreas ed in relazione alla valutazione clinica, alla tipologia della sintomatologia dolorosa ed all'aiuto di indagini strumentali e di laboratorio è possibile arrivare aduna diagnosi piu' accurata. La gastrite-prosegue lo specialista- e' una infiammazione della mucosa gastrica e puo' essere acuta con manifestazioni improvvise ma generalmente transitorie quali nausea, vomito, dolore crampiforme, sintomi a volte tipici di quella che comunemente viene definita indigestione. Si tratta invece di gastrite cronica quando e' presente una trasformazione generalmente irreversibile della mucosa gastrica in senso atrofico, che ha come principale imputata l'infezione da Helicobacter Pylori e si manifesta principalmente con una dispepsia o cattiva digestione>>. Come sempre il pubblico potrà intervenire da casa chiamando lo 0521/464227 o scrivendo un messaggio o whatsapp al 333/9200170.

12Tv Parma ore 21,00