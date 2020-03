Come sarà il prossimo mese del Parma sotto effetto del covid-19? Ne parlerannoo questa sera su 12 Tv Parma in una nuova puntata di 'Calcio e calcio'. Il campionato infatti riprende a porte chiuse e alla formazione di D'Aversa affronterà domenica senza pubblico la Spal al Tardini. Cosa cambia? Ne parleranno Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano, Luca Ampollini, l'allenatore Alessandro Piscina con anche Luca Ferrari e Paola Bertolini. Per intervenire sms e whatsapp al 333-9200170.

