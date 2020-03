Sergio Venturi, fino al 28 febbraio assessore alla Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, torna in viale Aldo Moro richiamato dal presidente Stefano Bonaccini per gestire l’emergenza coronavirus. Ieri, infatti, il suo successore Raffaele Donini è risultato positivo, dunque Bonaccini ha chiesto a Venturi di dare una mano in un momento così delicato. Ed è proprio Venturi a tenere la conferenza stampa di oggi in Regione per fare il punto della situazione.

