Giuseppe Verdi di Francesco Barilli

Nell'ambito dei programmi dedicati alla cultura ed all'arte che saranno proposti da 12Tv Parma ogni venerdì, questa sera alle 21,00 sarà trasmesso "Giuseppe Verdi " .La vita, i luoghi, i sentimenti, le opere del Maestro, in un film realizzato e diretto da Francesco Barilli nel 2000, in occasione del centesimo anniversario della morte, raccontati da un inusuale Rigoletto, interpretato dall'attore teatrale Roberto Abbati. Barilli si è riservato il ruolo di Verdi, in una delle fasi della sua vita, mentre l'attrice teatrale Laura Cleri interpreta la madre di Verdi. Il documentario sarà preceduto da una intervista di Filiberto Molossi al regista Francesco Barilli.

Tv Parma ore 21,00