In principio furono i ferrovieri con il loro campo polveroso da pallavolo ei figli della borghesia parmigiana nel rugby. 68 anni dopo è toccato alle ragazze scatenate di Colorno, sempre nella pallaovale. In mezzo altri trenta scudetti in una decina di disciplina con tanto di record, titoli e tantissimi campionati individuali.

I numeri, i volti, le immagini delle grandi imprese sportive parmensi saranno protagonisti questa sera dell'ottavo appuntamento con gli speciali di 12 Tv Parma dedicata alla mostra 'Parma è la Gazzetta' di Palazzo Pigorini.

Il primo atto della trasmissione, curata da Giuseppe Milano, Francesca Strozzi e Fabrizio Bertolotti, sarà dedicato alla indimenticata maglia iridata di Vittorio Adorni nel ciclismo, ma ci sarà spazio anche per la campionessa paralimpica Giulia Ghiretti e al fischietto mondiale Alberto Michelotti. Ma il calcio questa volta sarà solo contorno ai successi delle altre discipline, agli scudetti tricolore conquistati non solo nel volley e nel rugby ma anche, come dimenticarlo, nel baseball.

Riassumerà le emozioni di queste grandi vittorie il giornalista della Gazzetta di Parma Gianluca Zurlini, raccontando anche la storia di quegli impianti sportivi che i tifosi hanno frequentato con numeri, in alcuni casi, mai ripetuti in altre parti di Italia.

'Le grandi pagine dello sport a Parma', la storia delle grandi imprese sportive raccontate anche dalla Gazzetta di Parma e da Radio Tv Parma andrà in onda questa sera alle ore 21,00 su 12 Tv Parma.

12 Tv Parma ore 21,00