Bordo Campo

Parma-Spal sarà per pochi, pochissimi intimi. Stadio off limits per tifosi e abbonati, tutti davanti alla tv tra un piatto e l'altro del pranzo della domenica. Per permettere però a tutti di seguire il match minuto per minuto, 12 Tv Parma è pronta a tornare a 'raccontare' la partita con tutte le sue emozioni. Come successo in occasione di Juventus-Parma, la nostra emittente sarà in diretta per seguire l'incontro e poi per commentare il match appena concluso. Una lunga diretta che inizierà domenica alle ore 12,15 con una breve pausa alle 12,45 per il Tg Parma e che proseguirà sino alle 14,45 circa.

In studio racconteremo i novanta minuti del Tardini collegandoci con lo stadio ma sopratutto grazie ai commenti e al racconto delle azioni con gli ospiti in studio.

Una lunga domenica quindi in diretta prima, durante e dopo Parma-Spal. Il via alle 12,15 su 12 Tv Parma. E non mancate con i vostri commenti e opinioni: li leggeremo in diretta al numero di sms e whatsapp 333-9200170.

12 Tv Parma ore 12,15