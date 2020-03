Chiese senza funzioni religiose: messa del vescovo su «12 Tv Parma»

In questi giorni di forzato isolamento e di drastica riduzione di rapporti sociali, il vescovo Enrico Solmi farà sentire la propria vicinanza a tutta la comunità parmense attraverso gli schermi di «12 Tv Parma». Lo farà celebrando una messa, che sarà trasmessa domattina, e con due programmi settimanali: la rubrica di catechesi “Frammenti di vita” al mercoledì pomeriggio e “Il Vangelo della domenica” al sabato pomeriggio.

Siamo molto contenti di questa bellissima idea del vescovo, rivolta a tutti i parmigiani e in particolare ai fedeli più anziani e più soli, in questi giorni di una Quaresima molto particolare.

«È un periodo che è importante per la Chiesa e per i cristiani, perché è il tempo nel quale i catecumeni si preparano al battesimo. E questo percorso di cinque settimane si è esteso da loro a tutta la comunità cristiana, per l’occasione di un grande ripensamento sul dono del battesimo. E quindi è un tempo di verifica, fatta portandolo nel profondo del cuore, attraverso gli atteggiamenti della preghiera, del digiuno e dell’elemosina».

Parole antiche ma anche d’attualità?

«Altroché. Sono parole sempre nuove: la preghiera è il rapporto con Dio; digiuno vuole dire andare all’essenziale e avere la grande liberà dalle cose che ci opprimono; elemosina è il tradurre il digiuno nel dono e nell’attenzione ai poveri. Tutto questo è sostenuto da una liturgia molto bella e molto forte che parte dalle ceneri per arrivare alla grande veglia pasquale, quando – appunto – c’è il battesimo».

Quest’anno viviamo una Quaresima molto particolare.

«Sì, perché siamo costretti a viverla non in modo comunitario, come dovrebbe essere e come vorremmo, per le note questioni del coronavirus. La Chiesa ha aderito volentieri a questo grande senso di responsabilità, per non provocare contagi ulteriori. Ma si può vivere e rivivere la Quaresima nell’intimità familiare e in modo personale, riscoprendo dimensioni che rischiavano di andare scemando».

Questa iniziativa di trasmettere la messa e le due rubriche è un modo per andare incontro alla popolazione.

«Proprio così. E io, come vescovo, ne sono felice. Sono molto grato alla tecnologia dei giorni nostri perché consente anche in questo momento di forzata esclusione dalla comunità e dalla celebrazione pubblica di avere un rapporto diretto con le persone. E sono molto grato al gruppo Gazzetta di Parma per la disponibilità a trasmettere alcuni momenti di contatto con i fedeli».

Quali saranno gli argomenti delle due rubriche settimanali?

«”Frammenti di vita” sarà una rubrica di catechesi, mentre al mercoledì commenterò il Vangelo della domenica successiva. E domani farò anche la celebrazione eucaristica, visto che in questa fine settimana le chiese dovranno restare chiuse. So che tante parrocchie si stanno attivando per trasmettere le messe in streaming o in altre forme. Tutte cose positive: è bello avere una comunità non virtuale, anzi vera e autentica, che vive una comunione di preghiera attraverso questi mezzi».

Quali riflessioni su questi giorni di emergenza coronavirus?

«È molto importante che questa situazione che si è creata diventi occasione di solidarietà e di vicinanza. Vicinanza nella gratitudine alle persone che quotidianamente vivono una vita per gli altri – nella sanità, nella ricerca, nella sicurezza, ma anche nel dover prendere decisioni dolorose – e vicinanza fattiva alle persone che sono costrette a forme di isolamento, di quarantena, o di auto-isolamento.

Il pensiero va soprattutto agli anziani soli.

«Sì, soprattutto a loro. È importante anche fare una telefonata, per chiedere se hanno bisogno, per farsi sentire vicini. Ma anche famiglie con bambini piccoli a casa. A volte basta davvero una telefonata: “Come va? Hai bisogno?”. Sono tutte cose importanti. E poi è fondamentale sapere accogliere, in modo personale e comunitario, anche i grandi stimoli che questa situazione ci mette davanti: perché ci portano a una dimensione diversa da quella che normalmente viviamo in questo tempo di Quaresima. E anche un grande impegno perché finisca questo morbo: attraverso un atteggiamento prudenziale, di grande responsabilità, e anche attraverso, nella logica della fede, la preghiera incessante».