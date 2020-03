"CheckUp salute e benessere" il nuovo appuntamento settimanale a cura di Ilaria Notari, utile per essere sempre informati su tutto ciò che riguarda la nostra salute. Sarà possibile partecipare rivolgendo in diretta le proprie domande agli specialisti presenti in studio, telefonando allo 0521-464227 oppure con un sms al numero 333-9200170 o via mail scrivendo a: salute@tvparma.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA salute