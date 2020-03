Da mercoledì 11 nuovi spazi informativi

Due nuovi spazi informativi dal lunedì al sabato per aggiornare parmigiani e parmensi sul momento delicato che stiamo vivendo per l'allerta coronavirus. E' quanto offrirà da oggi 12 Tv Parma si suoi telespettatori, come al solito sul canale 12 del digitale terrestre ed in streaming su .www.12tvparma.it.

Alle 10,30 e alle 17,30 andrà in onda infatti un'edizione del Tg Parma con le ultime notizie dal nostro territorio. Attenzione particolare a tutte le novità sul caso coronavirus con le voci di chi sta operando sul territorio, ma ci sarà anche l'opportunità per ulteriori aggiornamenti sulle altre notizie del giorno per essere sempre e costantemente informati.

Le due finestre informative, a cura della redazione di Radio Tv Parma, saranno di quindici minuti l'una, un aggiornamento snello, pratico e rapido di tutto quanto c'è da sapere al momento.

Il panorama informativo di 12 Tv Parma diventerà quindi complessivamente di cinque edizioni con la conferma ovviamente del Tg Mattina alle ore 8 e delle classiche edizioni della 12,45 e delle 19,30 con repliche alle 14, 16 e, la sera, alle 20,30 e in tarda serata. L'informazione di Radio Tv Parma proseguirà poi su Radio Parma con i gr locali in onda ogni ora dalle ore 10 alle ore 21.

