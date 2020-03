Sono giorni cruciali per capire quale sarà l'andamento dell'epidemia di Coronavirus. Presto sarà chiaro se si andrà verso una curva di tipo esponenziale, ossia verso una crescita incontrollata, oppure se saranno rilevati i primi segni di un rallentamento. I numeri continuano a crescere, ma secondo gli esperti lo scenario non è ancora delineato perché l'andamento dipenderà da quanto si dimostreranno efficaci sia le misure di contenimento, sia il rispetto da parte di ciascuno delle regole di igiene, come lavarsi le mani e rispettare la distanza di sicurezza. Di tutto ciò si discuterà stasera alle 21 a «Parma Europa» su 12 Tv Parma, in una puntata nuovamente dedicata all'emergenza Covid-19 e dopo che il nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte ha stabilito provvedimenti più stringenti per contenere la diffusione del virus, norme che riguardano anche Parma e provincia. In studio, con Pietro Adrasto Ferraguti, ci saranno il sindaco di Parma Federico Pizzarotti e il primo cittadino di Fidenza Andrea Massari. Con loro anche l'Assessore alle Politiche Sociali Laura Rossi, che illustrerà tutte le iniziative adottate dal Comune di Parma, in particolare per le persone anziane. In studio e in collegamento anche medici ed esperti dell'Azienda ospedaliero-Universitaria e dell'Azienda Usl oltre al direttore di Confesercenti Parma Luca Vedrini, per valutare le pesanti conseguenze economiche legate alla situazione d'emergenza che si è determinata. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma.

