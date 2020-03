S. Messa della II Domenica di Quaresima presieduta del Vescovo Enrico Solmi

Anche questa settimana sarà proposta su 12Tv Parma alle 11,00 ed alle 18,00 ,la trasmissione della messa celebrata dal vescovo Enrico Solmi nella II Domenica di Quaresima,. Un bel segnale in questo momento in cui si è riscontrato difficile rinunciare all'incontro domenicale con la parola del Signore. Proseguirà poi la prossima settimana l'appuntamento con la catechesi “Frammenti di vita” in onda mercoledì alle 18 e in replica il giovedì alle 8 ed alle 14,30 e “Il Vangelo della domenica” sabato alle 18 e in replica la domenica alle 8 ed alle 14,30

