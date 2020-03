Sarà ancora dedicata all'emergenza Coronavirus la puntata di martedì sera di «Parma Europa», in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Subito sarà fatto il punto sulla situazione relativa ai contagi nel nostro territorio e sull'andamento della curva epidemiologica, in una settimana definita dal commissario ad acta della Regione Emilia-Romagna Sergio Venturi come quella decisiva al fine della riduzione della diffusione del virus. Ma i fari saranno puntati anche sul lavoro di medici, infermieri e personale sanitario degli ospedali di Parma e provincia, tutti in campo da giorni, 24 ore su 24, per cercare di gestire un numero di accessi di pazienti senza precedenti. E poi ci sono le restrizioni legate agli spostamenti in città, con il pressante invito a rimanere a casa e a non formare aggregazioni di persone. Per affrontare questi e numerosi altri temi, nello studio di «Parma Europa» con Pietro Adrasto Ferraguti ci saranno questa sera il sindaco Federico Pizzarotti e l'Assessore Cristiano Casa. Con loro anche Paolo Orsi, direttore del Dipartimento chirurgico del presidio ospedaliero dell'Ausl di Parma, che comprende gli ospedali di Vaio e Borgotaro. In collegamento Skype interverrà Franco Lori, il ricercatore parmigiano che con i suoi studi a livello internazionale ha contribuito in modo significativo alla lotta contro l’Aids: Lori vanta oltre trent'anni di esperienza nelle terapie antivirali. E sempre in collegamento Skype parlerà anche Riccardo Volpi, direttore della Clinica Medica presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. A «Parma Europa» sarà in studio anche il sociologo Giorgio Triani, in particolare per affrontare i temi legati alla straordinarietà di questi giorni in cui è necessario rimanere in casa. L'appuntamento con «Parma Europa» è per martedì sera alle 21 su 12 Tv Parma.

