In questa settimana straordinaria di preghiera, in concomitanza con la giornata promossa da tutti i Vescovi Italiani, Mons. Enrico Solmi celebra una Santa Messa per affidare a San Giuseppe la protezione di tutta la città ed in particolare di tutti quanti si stanno prodigando per aiutare la popolazione in questo drammatico momento.

12Tv Parma ore 17,45