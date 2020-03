Il campionato è in sosta forzata il 12 ° Parma continua ad offrire ai tifosi il documentario "Forza Parma. 90 anni di storia gialloblù", realizzato nel 2003 da Tv Parma per festeggiare il 90 ° compleanno del Parma Calcio. Un'occasione per ripercorrere la storia di questa gloriosa società con le sue imprese sui campi dell'Italia e dell'Europa. Questa sera rivivremo il magico periodo dei crociati da Ancelotti a Prandelli. A seguire "I grandi bomber gialloblu" con gli indimenticabili Rizzati e Osio

12Tv Parma ore 21,00